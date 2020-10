Stiri pe aceeasi tema

- PSD considera "revoltator" faptul ca in ziua in care Bucurestiul intra in scenariul rosu, membrii Guvernului in frunte cu premierul Ludovic Orban "sunt preocupati tot de impartirea ciolanului si de alegeri".”Este revoltator ca in ziua in care Capitala intra in scenariul roșu, membrii guvernului…

- Victor Ponta se bucura ca a inceput scoala, insa taxeaza Guvernul pentru modul in care a gestionat acest inceput de an. "Am stat cam 20 de minute pana cand au intrat copiii la scoala. Este un pic de dezorganizare, dar e acceptabil. Eu ma bucur ca a inceput scoala. Vreau sa va ganditi la faptul…

- Scoala 156 va intra pe scenariul galben, ce implica aplicarea sistemului hibrid, din scenariul rosu in care fusese plasata initial, cu predare exclusiv online. De asemenea, alte scoli din sectorul 5 vor iesi din scenariul galben si vor intra in cel rosu intrucat nu s-au terminat lucrarile…

- "Nu doar Gabriela Firea este lașa, la fel de las este si Nicusor Dan, intoarce spatele la luptele politice. Deci si unul, si altul sunt lasi. Insala bucurestenii prin refuzul de a participa la dezbateri, insala electoratul din Bucuresti care se pregateste sa cada intr-o capcana electorala și sa dea…

- "Nu vom putea achizitiona toate cele 250.000 de tablete. Achizitia e la ONAC”, a declarat Ludovic Orban, duminica, intr-o emisiune la B1 TV. Intrebat de ce Guvernul nu schimba conducerea Oficiului National pentru Achizitii Centralizate, Orban a raspuns: "o vom schimba”. "O vom schimba, o vom schimba.…

- “Cu siguranta rectificarea bugetara va fi adoptata in cursul acestei saptamani. Ministerul Finantelor va finaliza raportul privind starea economica si bugetara, chiar astazi impreuna cu domnul ministru al Finantelor o sa mai purtam discutii cu ministri, ordonatorii principali de credite, privitoare…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca premierul Ludovic Orban a purtat negocierile cu cei de la USR-PLUS in cladirea Guvernului, in sala Moldova, de la etajul 1. Abuz de functie! Abuz de putere! Abuz de incredere! Folosirea fondurilor publice pentru interese de partid! In stanga (sus) acum…