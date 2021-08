PSD: Este imperios necesară adoptarea legii consumatorului vulnerabil PSD considera ca "este imperios necesara" adoptarea legii consumatorului vulnerabil si insista ca acest proiect sa fie inscris pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare a Camerei Deputatilor, care urmeaza sa fie convocata.



"Oficial! Primele sase luni ale acestui an au adus cea mai mare crestere de preturi din ultimii 13 ani! PSD someaza guvernul Citu si pe liderii coalitiei de guvernare sa coboare in lumea reala! Si sa dea dovada de macar o farama de umanitate si sa ia decizii de urgenta prin care sa-i ajute pe cei care nu mai pot/nu vor mai putea sa faca fata scumpirilor. Este imperios… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

- Dan Ivan, senator USR PLUS Maramures : Legea consumatorului vulnerabil de energie a fost adoptata de Senat. In urma adoptarii Legii consumatorului vulnerabil de energie a fost simplificata birocratia, iar procedura de aplicare pentru acest tip de ajutor a suferit si ea modificari in favoarea beneficiarilor.…

- Premierul Florin Citu a afirmat, luni, ca proiectul legii 5G va fi adoptat de Parlament in procedura de urgenta, asa cum a stabilit Guvernul. "Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Ramane asa cum a stabilit Guvernul. Am vorbit cu presedintele Camerei Deputatilor, membri ai Parlamentului.…