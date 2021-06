PSD: Emiterea unei ordonanţe de urgenţă pentru anularea majorării alocaţiilor de la 1 iulie contravine Constituţiei PSD a atras atentia, miercuri, Guvernului ca nu are dreptul sa emita o ordonanta de urgenta pe tema alocatiilor pentru copii, intrucat un proiect de lege cu un continut similar se afla in prezent in stadiul final al dezbaterii parlamentare. "In aceste conditii, daca s-ar emite o ordonanta de urgenta pe acest subiect, Guvernul s-ar transforma intr-o autoritate legiuitoare, incalcand prevederile constitutionale de la art. 61 alin. (1) conform carora Parlamentul este 'unica autoritate legiuitoare a Romaniei'. Prin urmare, Guvernul are obligatia constitutionala de a se abtine sa intervina… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

