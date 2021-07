Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu l-a anunțat, joi, pe Alexandru Nazare, inaintea ședinței de Guvern, ca nu va mai fi ministru de finanțe. ”Avem proiecte intarziate la Ministerul de Finanțe”, a spus Cițu, la finalul ședinței de Guvern.

- Tot joi, dupa anunțul din cadrul ședinței de Guvern privind revocarea din funcție a ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, premierul Florin Cițu i-a spus și ministrului Agriculturii, Adrian Oros, ca va fi remaniat. The post Și ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a fost REMANIAT appeared first…

