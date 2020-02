Stiri pe aceeasi tema

- PSD sustine ca ministrul finantelor demis Florin Citu "se vaita ca vine Comisia Europeana sa-l amendeze", dupa ce "a bagat economia in sant", iar, in ultimele doua luni, a facut "dezmat in banul public prin cheltuieli bugetare nejustificate".

- "Culmea tupeului! Dupa ce a bagat economia in sant, ministrul Citu se vaita ca vine Comisia Europeana sa-l amendeze?!! Domnule ministru, in ultimele doua luni, cand ati facut dezmat in banul public prin cheltuieli bugetare nejustificate de 9,5 miliarde lei (0,9% din PIB) nu v-ati gandit la deficit?…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat ca Romania a intrat in procedura de deficit excesiv, mentionand ca guvernarile PSD nu au tinut cont de avertismetele Comisiei Europene. In replica, PSD il acuza pe ministrul liberal ca a facut "cheltuieli bugetare nejustificate". "Culmea tupeului!…

- "Nu. Ceea ce spunem noi este ca in momentul in care am construit bugetul am tinut cont de legislatia in vigoare, dar tinem cont si de evolutia economiei si cea bugetara. Pana acum nu avem de ce sa ne ingrijoram. In ianuarie am avut incasari foarte bune la TVA, sunt cele mai bune din 2016, am returnat…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a explicat ca nu se mai justifica continuarea programului ”Prima Casa”, pentru ca nu mai susține sectorul imobiliar, iar oamenii au inceput deja sa se indrepte spre alte soluții de creditare.Citește și: SURSE - Lovitura fatala pentru Tariceanu? „Sunt…

- Guvernarea PNL este una responsabila, vine cu solutii atat pe partea de cheltuieli cat si pe cea de venituri pentru a repara "mizeriile si populismele" guvernarilor PSD din ultimii ani, sustine ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook. "Guvernarea PNL este una…

- România are o rezerva suficienta pentru a face fata oricaror presiuni asupra finantarii sau a cursului de schimb, a declarat ministrul de Finante, Florin Cîtu, într-un interviu acordat Bloomberg la Bruxelles. El a promis ca în scurt timp va linisti pietele cu masuri destinate…

- "Avem o rezerva de marime adecvata. Daca va fi nevoie vom interveni pe piata si o vom utiliza", a spus Florin Citu intr-un interviu acordat Bloomberg la Bruxelles, fara a preciza insa care este suma de bani disponibila, citat de Agerpres.Florin Citu a spus ca Guvernul de la Bucuresti intentioneaza…