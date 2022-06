PSD a transmis, joi, la scurt timp dupa anuntul premierului Nicolae Ciuca privind compensarea cu 50 de bani a pretului la combustibili, ca respecta decizia sefului Executivului, insa alternativa PSD ar fi fost mai buna. Social-democratii anunta ca, daca operatorii vor creste in continuare preturile, PSD va reveni in coalitie cu propunerea unui pret maximal […] The post PSD, dupa anunțul privind compensarea pretului la combustibili: Alternativa PSD ar fi fost mai buna appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .