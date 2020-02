Stiri pe aceeasi tema

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica, la Palatul Parlamentului, ca luni va fi depusa sesizarea la CCR privind numirea din nou de catre președintele Klaus Iohannis a lui Ludovic Orban premier, deși Parlamentul a demis prin vot Executivul Orban.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, ar putea sesiza, cel mai probabil luni, Curtea Constitutionala cu privire la un posibil conflict intre seful statului Klaus Iohannis si Parlament, dupa ce Ludovic Orban a fost desemnat din nou pentru functia de premier. Potrivit unor surse social-democrate,…

- Liderul interimar al PSD a declarat, la ieșirea de la consultarile cu președintele Klau Iohannis, de la Cotroceni, ca social democrații vor ataca la Curtea Constituționala a Romaniei propunerea de premier venita din partea PNL. Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu a declarat, dupa consultari,…

- Alocatiile pentru copii cresc cu 3,8%, avand in vedere datele publicate de Institutul National de Statitsica (INS), asta in conditiile in care in noiembrie 2019 a fost publicat in Monitorul Oficial un act normativ care prevede cresterea alocatiilor cu rata medie anuala a inflatiei. Astfel, in februarie…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, dupa ce premierul Ludovic Orban a anunțat ca a convenit cu președintele Klaus Iohannis declanșarea alegerilor anticipate ca nu vede ”unde este criza”. ”Nu ințeleg cine iși asuma declanșarea unei crize in acest context internațional, nu…

- Partidul Social Democrat va depune o sesizare la Curtea Constitutionala privind a treia rectificare bugetara realizata de Guvernul Orban, a anuntat luni presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu."Vom face sesizarea (la CCR - n.r.) pe rectificarea ilegala facuta de Guvernul Orban, cea de-a…

Oficial, Ludovic Orban este președinte al PNL și prim-ministru. Neoficial, ni se demonstreaza ca adevaratul șef este Klaus Iohannis, cel care a preluat fraiele in mod abrupt.