PSD DOARME-N GHETE PSD este dovada clara ca nimic nu se invata din istorie. Fiecare generatie se crede mai inteligenta decat cea precedenta, ignorand experientele derivate din evenimentele trecute. Ajunsi la putere pentru ca Romania capota definitiv sub imbecilitatiile lui Citu si a neterminatilor pe trotinete, au uitat cu desavarsire de vremurile de trista amintire. Desi si-au asumat sa salveze ce mai era din marele partid liberal al Presedintelui, nimeni nu va tine cont de asta cand va incepe “marea dosariada”. Nimeni nu isi va mai aminti ca guvernul de trotinetari a daramat stabilitatea bugetara a Romaniei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

