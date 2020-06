Stiri pe aceeasi tema

- ALDE, PSD si Pro Romania au discutii pentru formarea unei coalitii de centru-stanga in vederea participarii la urmatoarele alegeri locale si parlamentare, a anuntat, vineri, presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu. "Sunt in momentul de fata discutii intre noi, ALDE, PSD si Pro Romania pentru formarea…

- ALDE, PSD si Pro Romania au discutii pentru formarea unei coalitii de centru-stanga in vederea participarii la urmatoarele alegeri locale si parlamentare, a anuntat, vineri, presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu. "Sunt in momentul de fata discutii intre noi, ALDE, PSD si Pro Romania pentru formarea…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri la DcNews ca liberalii spun ca nu sunt bani sa se mareasca pensiile și alocațiile așa cum spune legea, dar au gasit bani sa faca anumite plați anticipate.„S-a creioanat ca nu sunt bani. De ce s-au facut plati in avans in ianuarie, februarie…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri intr-un interviu la DcNews ca președintele Klaus Iohannis ataca PSD la fiecare intervenție publica și ca el nu va mai intra in acest joc dorit de șeful statului.„Intotdeauna ataca PSD, trebuie sa aiba un dusman. Eu nu o sa mai intru…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a evitat vineri, intr-un interviu, sa avanseze o data pentru alegerile locale și parlamentare, spunand ca se va consulta cu Raed Arafat in legatura cu evoluția epidemiei.„O sa rezolvam aceasta noua gafa a guvernului liberal. Eu as vrea sa venim in lege…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, s-a intalnit joi dimineața cu premierul Ludovic Orban, lider PNL. Discuția are loc in contextul deciziei CCR privind organizarea alegerilor. Concluzia la care s-a ajuns intre cei doi lideri de partid este ca alegerile locale sa aiba loc pe 27 septembrie, iar cele parlamentare…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca este normal sa existe concurenta intr-un partid mare inaintea unor alegeri interne, dar sustine ca nu exista tensiuni in interiorul PSD. Intrebat, insa, daca considera ca sunt oameni care ar trebui sa faca un pas in spate, Ciolacu a afirmat:…

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a declarat vineri la DcNews ca OUG privind amanarea alegerilor locale este neconstitutionala.„E o ordonanta neconstitutionala, nu aveau sub nicio forma voie sa se exprime in acest domeniu. Avem o propunere legislativa in Parlament si o sa o trecem. Orban stie,…