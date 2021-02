Stiri pe aceeasi tema

- Politic Declarație de presa / Madalin Borș, vicepreședinte PSD Teleorman: Mineriada PNL-ului la avuția Romaniei. Ce s-a intamplat in Hunedoara se poate repeta oriunde in țara februarie 23, 2021 09:50 Situația minerilor din Complexul Energetic Hunedoara a pornit numeroase dezbateri publice. Imaginile…

- In subteranul Minei Lupeni au fost blocați 60 de mineri care amenințau cu greva foamei, daca revendicarile lor nu vor fi rezolvate in urma negocierilor pe care le vor avea liderii lor cu ministrul Energiei si cu ministrul Muncii. La fata locului si-a facut aparitia si senatoarea Diana Sosoaca, care…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca situatia de la Complexul Energetic Hunedoara este "critica", din cauza greselilor vechilor guvernari PSD, iar solutia ar fi o companie care sa aiba activele viabile si capacitatea de a fi profitabila. Citește și: Valeriu…

- Raluca Turcan, minstrul muncii, s-a intalnit luni, 22 februarie, cu reprezentanții minerilor din Valea Jiului, care protesteaza de șase zile din cauza drepturilor salariale restante. La finalul reuniunii, intr-o declarație de presa, demnitarul a spus ca a gasit soluții și spera ca ortacii care se afla…

- Diana Sosoaca a ajuns la protestul de la Mina Lupeni. Fostul senator AUR a stat de vorba cu mai multi mineri, dar si cu rudele ortacilor care au ramas in mina in semn de protest fata de intarzierea platii salariilor. „De 31 de ani Romania este condusa din afara. Problema mineriilor din Romania are solutii,…

- A fost adoptata o Ordonanta de Urgenta care permite utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale pentru a putea include si companiile aflate in insolventa, cum este acum cazul celor de la Complexul Energetic Hunedoara (CEH), a anuntat Ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe pagina…

- Prea in varsta sau rapuși de COVID-19, medicii de familie ajung sa fie o adevarata problema in unele județe din țara noastra. Cu o astfel de problema se confrunta și edilul din comuna hunedoreana Zam, care a ajuns chiar sa dea anunț in ziarul local, in care sa solicite prezența unui medic de familie…

- Ministrul economiei, Claudiu Nasui, anunta ca renunta la decizia de a muta o directoare din ministerul finantelor in ministerul economiei, in conditiile in care femeia este acuzata ca a colaborat cu Securitatea. Claudiu Nasui a precizat ca stia de dosarul de la CNAS al directoarei, dar s-a gandit ca…