Stiri pe aceeasi tema

- Filiala PSD Suceava a transmis un mesaj cu privire la mitingul organizat pe 9 iunie la Bucuresti. PSD-istii suceveni au aratat ca la miting au participat profesori, medici, muncitori, agricultori, antreprenori, studenti, tarani, oraseni, varstnici, tineri, care reprezinta imaginea reala a societatii…

- PSD Suceava a transmis ca la mitingul organizat de acest partid la Bucuresti, sambata trecuta, au participat persoane care reprezinta imaginea reala a societatii romanesti. PSD Suceava a transmis ca la mitingul de pe 9 iunie au fost prezenti 3.000 de membri si simpatizanti ai social-democratilor ...

- Social democrații suceveni critica luarile de poziții ale parlamentarilor liberali suceveni care incearca sa induca ideea unei participari forțate la marele miting organizat de PSD, sambata, 9 iunie in Piața Victoriei din București și in același timp incearca sa minimalizeze aceasta acțiune. Intr-un…

- Social democrații suceveni critica luarile de poziții ale parlamentarilor liberali suceveni care incearca sa induca ideea unei participari forțate la marele miting organizat de PSD, sambata, 9 iunie in Piața Victoriei din București și in același timp incearca sa minimalizeze aceasta acțiune. Intr-un…

- Klaus Iohannis spune ca mitingul PSD este ”o abordare caraghioasa si pur populista”. Șeful statului a aratat, marți, la Palatul Cotroceni, ca mitingurile se asociaza in mod nor al, intr-o democrație, cu Opoziția sau cu societatea civila, daca exista nemulțumiri fața de guvernare, și in niciun caz nu…

- Plangerea penala pe numele premierului V. Dancila e "o cacialma politica" Deputatul PSD, Beatrice Tudor, afirma ca plângerea penala a presedintelui PNL Ludovic Orban pe numele premierului Viorica Dancila echivaleaza cu o lovitura de stat. În comunicatul remis presei, deputatul…

- Intentia Guvernului de a muta Ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim reprezinta o actiune care incalca dreptul international, deciziile Consiliului Europei si contravine pozitiei statului roman cu privire la rezolvarea conflictului israelo-palestinian, considera reprezentantii Ambasadei Statului…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a comentat, luni, declaratiile presedintelui francez Emmanuel Macron, care l-a felicitat pe Klaus Iohannis pentru sustinerea statului de drept si pentru lupta pe care o duce impotriva persoanelor care se opun independentei justitiei in Romania. Dragnea a declarat ca puterea…