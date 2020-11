Stiri pe aceeasi tema

- Partidul National Liberal a anuntat ca reprezentantii acestuia nu vor participa la sedinta conducerii BP al Senatului, convocata la solicitarea USR, pentru a discuta punerea pe ordinea de zi a plenului a initiativei „Fara penali”. Liberalii sustin ca nu au incredere in cei din PSD si ca au banuiala…

- Alianța USR PLUS cere organizarea unui nou plen, joi, exclusiv pentru votarea inițiativei „Fara penali in funcții publice”, dupa ce ședința de miercuri a fost inchisa din lipsa de cvorum, potrivit Mediafax.„Dupa mascarada de astazi de la Senat, orchestrata de PSD și PNL, Alianța USR PLUS cere…

- Ședința Senatului a fost suspendata, astazi, din lipsa de cvorum. Pe ordinea de zi se aflau initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei „Fara penali in functii publice” si cererea de reexaminare, la solicitarea presedintelui Klaus Iohannis, a legii care stabileste ca Parlamentul si nu Guvernul…

- Social-democrații incearca sa confiște, cu o luna inainte de alegeri, inițiativa USR „Fara penali” și sa o adopte in regim de urgența in Parlament, dupa ce se așternuse pe ea praful timp de doi ani, timp in care doar social-democrații o puteau debloca. De ce face partidul lui Marcel Ciolacu acest lucru…

- Copresedintele Aliantei USR PLUS Dan Barna a facut un apel, miercuri, catre toate partidele sa voteze in sedinta de plen a Senatului initiativa "Fara penali", sustinand ca este o sansa unica pentru organizarea referendumului odata cu alegerile din 6 decembrie. "Este o zi istorica astazi pentru Romania.…

- PNL a susținut intotdeauna inițiativa „Fara penali", declara la RFI liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu. Senatul are miercuri pe agenda proiectul USR PLUS, care ar vrea ca inițiativa sa fie supusa ulterior unui referendum odata cu alegerile parlamentare din șase decembrie.Decizia…

- Inițiativa unui barbat, care in timp ce facea curat pe spațiul verde a constatat inutilitatea țevii de gaz și a taiat-o, s-a soldat cu un dosar penal deschis pe numele sau, urmand a plati și despagubirile de rigoare catre deținatorul rețelei.Isprava a fost semnalata pompierilor și polițiștilor prin…