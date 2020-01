Stiri pe aceeasi tema

- Social-democrații au reacționat printr-un mesaj pe Facebook, dupa ce Klaus Iohannis a precizat la Iași, in discursul susținut de Ziua Micii Uniri, ca „PSD vrea sa blocheze toate reformele”, catalogand gestul președintelui drept unul ”jenant”.

- Liderul PNL, premierul Ludovic Orban, considera ca huiduielile publicului din timpul alocutiunii sale cu prilejul Zilei Principatelor Romane de la Iasi au creat "o atmosfera mai colorata". El a declarat ca in publicul din Piata Unirii din Iasi au existat si "agitatori", unii dintre acestia…

- Premierul Ludovic Orban, Ludovic Orban, a comentat, vineri, huiduielile la adresa presedintelui Klaus Iohannis, si la adresa sa, la ceremoniile legate de Mica Unire. "Sa stiti ca ne asteptam, au fost doua grupuri acolo, unii cu agitatori, e o atmosfera mai colorata", a spus Orban. Ludovic Orban a vorbit,…

- Pe fondul unor grave nemulțumiri legate de abandonarea, timp de 30 de ani, a acestei parți a țarii, ajunsa izolata și saraca, langa statuia lui Cuza are loc, ca in fiecare an, sarbatorirea ”trecerii Milcovului dintr-o sorbire”. Unirea Principatelor Romane va fi celebrata vineri, la Iasi, printr-o serie…

- Pe 24 ianuarie Iasul va deveni centrul de interes al intregii tari, urmand a gazdui o serie de manifestari dedicate implinirii a 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane, la acestea fiind asteptati sa participe presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, prim – ministrul Ludovic Orban, ambasadori, parlamentari,…

- Tarifele de salubritate in municipiul Iasi au fost majorate cu 30 la suta, au decis, vineri, consilierii locali, sefii Primariei sustinand ca Romania a intrat in procedura de infringement si ca sunt necesare investitii pentru colectarea selectiva a deseurilor. Reprezentantii PNL au contestat decizia…

- Mai multi angajati ai SMURD Iasi au initiat o scrisoare deschisa prin care isi arata sustinerea fata de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, si fata de sistemul public de urgenta, care a ajuns "tinta unor atacuri punctate intentionat in momente de criza", relateaza News.ro.Citește…

- Dupa succesul moțiunii de cenzura inițiate de PNL și caderea Guvernului Dancila, reprezentanții PSD și ”impingatorii” lor platiți din bani publici au inceput o campanie mincinoasa impotriva Guvernului propus de PNL ce incearca in aceste zile sa obțina votul de investitura din partea Parlamentului. Astfel,…