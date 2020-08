Stiri pe aceeasi tema

- Reactia liderului social-democrat vine in contextul in care premierul Ludovic Orban a afirmat ca va sesiza CCR in cazul in care PSD va abroga in Parlament articolul din ordonanta ce face referire la cresterea punctului de pensie cu 14 la suta. "Ii reamintesc domnului Orban ca drepturile si…

- Gabriela Alexandrescu, președintele executiv Salvați Copiii Romania, anunta ca aproape jumatate dintre elevii romani, 47%, nu au avut acces la o tableta sau la un computer in timpul masurilor de izolare impuse de pandemie. Organizatia lanseaza campania "Vreau la scoala!" și solicita autoritatilor implementarea…

- Fostul șef ANAF Gelu Diaconu, intrat recent in partidul lui Victor Ponta, critica virulent Guvernul Orban, in special pe ministrul Florin Cițu, dupa decizia CCR privind dublarea alocațiilor.„Josnica ipocrizie liberala Așadar, Curtea Constituționala voteaza in UNANIMITATE pentru dublarea…

- Proiectul de lege care reglementeaza carantina, izolarea si intrnarea, in cazul unor situatii de risc epidemiologic ajunge la vot in Parlament si urmeaza sa intre in prima Camera sesizata, la deputati. Social-democratii au criticat dur proiectul, Marcel Ciolacu spunand ca are in cuprins "aberatii majore,…

- "Guvernul Orban naste un alt zombi legislativ si ne impune dezbatere in regim de urgenta. Invitam in Parlament societatea civila sa reparam impreuna haosul PNL! Doar la prima lectura, colegii mei au gasit in legea privind carantina si izolarea aberatii majore ce atenteaza grav la drepturile si libertatile…

- "Liberalii sunt speriați de moțiunea de cenzura și incearca sa se convinga singuri ca n-o vom depune. Le dau o veste trista: teama lor este justificata. Lucram deja moțiunea de cenzura, o depunem și va asigur ca vom trimite Guvernul Orban acasa pentru ca și-a batut joc de romani și de autoritațile…

- Guvernul Orban va adopta marti hotararea de prelungire a starii de alerta cu 30 de zile. Hotararea trebuie apoi aprobata de Parlament, unde PSD are majoritate. Marcel Ciolacu nu e de acord cu termenul de 30 de zile impus de Executiv. Social-democratii vor o perioada de tranzitie de 15 zile. Premierul…

- Ce cadou primesc copiii de 1 Iunie? Gustul amar al nesiguranței privind majorarea alocațiilor și multa aroganța – cadoul guvernanților de 1 iunie Copiii au fost, sunt și vor ramane cea mai mare valoare pe care o are fiecare țara. Parinții muncesc și se sacrifica pentru ei, iar batranețea bunicilor este…