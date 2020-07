Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban s-a declarat revoltat și indignat dupa amanarea unei decizii in senat pe legea carantinei și izolarii. El a comentat ca nu ințelege „incapațanarea PSD de a trage de timp și a pune bețe in roate” guvernului, in condițiile in care numarul de cazuri de coronavirus crește și nu exista…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a transmis un mesaj de "revolta si indignare" fata de decizia Senatului de a amana dezbaterea si aprobarea Legii carantinarii si izolarii promovata de Guvern. "Dati-mi voie sa transmit un mesaj de revolta si de indignare fata de amanarea dezbaterii si aprobarii de catre…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, dupa amanarea dezbaterii in Senat pe legea carantinarii și izolarii, ca fiecare zi de intarziere in aplicarea legii constutie un risc major pentru raspandirea virusului. „Nu ințeleg de ce PSD trage de timp”, a spus șeful Guvernului.

- "PNL s-a impușcat singur in picior. CCR a fost sesizat de PNL și de Guvern pe legea de adoptare a Ordonanței privind prelungirea mandatelor aleșilor locali. E drept ca liberalii au depus aceasta sesizare pentru ca PSD voia ca Parlamentul (și nu Guvernul) sa stabileasca data alegerilor. Raspunsul…

- In opinia președintelui Colegiului Medicilor Suceava, Sorin Hincu, masura carantinarii Sucevei și a opt localitați limitrofe nu se mai justifica. Medicul chirurg a declarat prin telefon la Radio Top ca in zona carantinata numarul cazurilor de coronavirus a scazut semnificativ și, de aceea, „trebuie…

- Solicitați sa aplaneze un scandal declanșat, marți seara, intr-o familie din județul Maramureș, polițiștii au fost nevoiți sa foloseasca armele din dotare. Oamenii legii au impușcat un barbat, dupa ce au fost amenințați cu toporul, informeaza observatornews.ro. Inițial, polițiștii l-au somat pe capul…

- Camera Deputatilor se intruneste, miercuri, in sedinta, cu participarea efectiva a mai multor deputati, printre proiectele care urmeaza sa fie dezbatute aflandu-se si cel privind amanarea platii chiriilor pe perioada starii de urgenta. Sedinta incepe la ora 10,00, iar votul final va fi electronic, la…