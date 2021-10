IPJ Galati: Buletin informativ - 07.10.2021

Nr. 894057 din 07 octombrie 2021 EVENIMENTE RUTIERE La data de 6 octombrie a.c., in jurul orei 10.10, politistii Biroului Rutier Tecuci au oprit in trafic, pe strada Galati, din municipiul Tecuci, un autoturism la volanul caruia au identificat un barbat, de 67 de ani, din aceeasi localitate.Intrucat, in urma verificarilor,… [citeste mai departe]