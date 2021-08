Marcel Ciolacu a anunțat ca pregatește moțiunea pentru demiterea premierului Florin Cițu. Liderul PSD a precizat ca singurele discuții pe care le mai are cu colegii sai social-democrați se refera la momentul in care aceasta ar trebui depusa in Parlament, astfel incat sa nu influențeze in niciun fel lupta dintre parțile care-și disputa conducerea in […] The post PSD depune o noua motiune de cenzura impotriva Guvernului Citu. Ciolacu: „Contam la vot și pe AUR” first appeared on Ziarul National .