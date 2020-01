Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, potrivit declaratiilor social democratilor va trebui depusa motiunea de cenzura pentru demiterea guvernului Orban.Motivul invocat de PSD este "incompetenta". "Este un guvern toxic care trebuie demis de urgenta", a declarat Alfred Simionis. "Demersul nostru este pentru a apara un principiu democratic,…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, la RFI, ca, în contextul în care Guvernul Orban își asuma raspunderea pentru alegerea primarilor în doua tururi, formațiunea sa va depune un amendament pentru alegerea președinților de Consilii Județene de catre populație, tot în…

- Deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu spera sa fie si alti parlamentari in afara de social-democrati si cei de la UDMR care sa sustina motiunea de cenzura care va fi initiata dupa ce Guvernul Orban isi va asuma raspunderea pentru ca alegerile locale sa se desfasoare in doua tururi. Ea spune ca PSD va…

- Social-democratii s-au reunit, luni, in sedinta Comitetului Executiv National, pentru a discuta despre motiunea de cenzura, pregatita in urma angajarii raspunderii Guvernului pe alegerea primarilor in doua tururi. Cu toate acestea, PSD nu vrea sa intre la guvernare, daca motiunea va avea succes. Parlamentul,…

- Conducerea interimara a PSD va discuta despre moțiunea de cenzura intr-o ședința BPN programata pentru luni, la ora 09.00, la sediul central al partidului, spun surse din partid. PSD vrea ca o noua majoritate parlamentara sa demita Guvernul Orban, sa impiedice alegerea primarilor in doua tururi și…

- Potrivit aritmeticii parlamentare, PSD nu are, in acest moment, majoritatea necesara pentru a da jos Guvernul Orban. Impreuna, cele doua partide au doar 228 de voturi, iar pentru ca motiunea sa treaca, este nevoie de 233 de voturi. Astfel, social-democratilor le lipsesc cel putin 5 voturi pentru ca…

- Guvernul de la Chisinau, condus de Maia Sandu, a fost demis marti de parlament prin motiune de cenzura adoptata cu 63 de voturi, informeaza MOLDPRES, Agora.md si Radio Chisinau. Caderea guvernului intervine la doar cinci luni de cand prim-ministrul pro-occidental Maia Sandu a preluat functia promitand…

- Ludovic Orban este noul premier al Romaniei! Guvernul Orban a primit 240 de voturi ”pentru”. Plenul reunit al Parlamentului s-a intrunit, astazi, pentru votul de investire a Guvernului propus de premierul desemnat Ludovic Orban. PNL-istul a prezentat programul de guvernare si lista Guvernului, iar apoi…