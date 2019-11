Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila și PSD vor depune o moțiune simpla impotriva ministrului de Finanțe, Florin Cițu. Anunțul a fost facut miercuri seara de Viorica Dancila la Antena 3. Tot saptamana viitoare, Viorica Dancila intenționeaza sa iși prezinte programul prezidențial, iar vineri va susține un discurs final,…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a confirmat, marti seara, posibilitatea ca PSD sa depuna, în luna februarie a anului viitor, o motiune de cenzura împotriva guvernului liberal condus de Ludovic Orban.

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Viorica Dancila, a confirmat, marti seara, posibilitatea ca PSD sa depuna, în luna februarie a anului viitor, o motiune de cenzura împotriva guvernului liberal condus de Ludovic Orban.Dancila, care are si calitatea de candidat în…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, spune ca s-a discutat despre depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului Orban. "Este normal ca PSD sa depuna o motiune, avand in vedere programul de guvernare, avand in vedere programul de austeritate pe care vrea sa-l implementeze Guvernul Orban", afirma…

- "Da. Este normal ca PSD sa depuna o motiune, avand in vedere programul de guvernare, avand in vedere programul de austeritate pe care vrea sa-l implementeze Guvernul Orban. Am promis ca vom face opozitie foarte activa, am promis ca nu vom lasa sa fie sanctionati nici pensionarii, nici salariatii si…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Viorica Dancila, a confirmat, marti seara, posibilitatea ca PSD sa depuna, in luna februarie a anului viitor, o motiune de cenzura impotriva guvernului liberal condus de Ludovic Orban. Dancila, care are si calitatea de candidat in turul al…

- "Asta este rostul opozitiei. Nu este normal sa pregatim o motiune de cenzura? Ii lasam sa treaca luna de miere. Va fi pe temele pe care o sa ni le dea dansii.(...) Parlamentarii PSD vor face opozitie. Nu ne cereti sa nu facem opozitie. Ar fi culmea. Noi vom face opozitie, asteptam sa treaca luna…

- Premierul demis Viorica Dancila a spus, la inceputul ședinței de astazi a Guvernului, ca așteapta cu incredere votul din Parlament la investirea Guvernului Orban. Ea a lansat un nou atac la adresa președintelui Klaus Iohannis și a premierului desemnat, Ludovic Orban, spunand ca „aceștia insista sa instaleze…