- Ludovic Orban a declarat, luni, ca moțiunea simpla depusa de social-democrați impotriva ministrului Finanțelor Florin Cițu constituie inca o ocazie de a prezenta "nenorocirea lasata de guvernanți iresponsabili". Acesta a pus la indoiala veridicitatea datelor din alcatuirea bugetului de stat al PSD."Sunt…

- PSD a depus luni la Senat o motiune simpla impotriva ministrului Finantelor Publice, Florin Citu. Intitulat "Guvernare PNL – numele tau este AUSTERITATE", textul motiunii cuprinde numeroase reprosuri la adresa ministrului si a guvernului PNL, incepand cu acuzatia ca, prin declaratii alarmiste, a…

