- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a confirmat ca luni, 17 august, va fi depusa motiunea de cenzura la adresa Guvernului condus de Ludovic Orban.Prezent la lansarea candidatilor la Primaria Capitalei si la primariile de sector, Marcel Ciolacu a declarat ca "maine, PSD va depune moțiunea…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri ca formatiunea sa nu va semna o motiune de cenzura impotriva Guvernului condus de premierul Ludovic Orban pentru ca nu este oportuna in acest moment.

- "Acum, de ce sa mai depuna moțiune, ca am avut dreptate? Eu ce le-am spus in scrisoarea pe care le-am trimis-o in Parlament? Ca nu au precizat in lege. Sa depuna moțiune de cenzura ca am avut dreptate? Bine, eu sunt obișnuit sa am dreptate in polemica cu PSD și sa fiu atacat ca am dreptate. O…