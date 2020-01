Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca asteapta "cu indiferenta" motiunea de cenzura pe care PSD urmeaza sa o depuna, apreciind ca nu crede ca acest demers are sanse de succes. Marcel Ciolacu: Joi depunem motiunea de cenzura. Nu avem matematic numarul necesar de voturi "As…

- Sedinta comuna va avea loc pe 29 ianuarie Ieri, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a trimis Parlamentului solicitarea de a convoca sesiune extraordinara pentru asumarea raspunderii Guvernului pe legea privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, potrivit Agerpres. In conformitate cu…

- Parlamentul se va reuni pe 29 ianuarie, in sedinta comuna, pentru angajarea raspunderii Guvernului pe proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, au decis, luni, Birourile permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor, potrivit Agerpres.Sedinta va avea loc la ora 14,00.Potrivit…

- Parlamentul se va reuni pe 29 ianuarie, in sedinta comuna, pentru angajarea raspunderii Guvernului pe proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, au decis, luni, Birourile permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor.Potrivit calendarului stabilit de conducerea Parlamentului,…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, sâmbata, ca partidul pe care îl conduce va ataca la Curtea Constitutionala actul normativ privind alegerea primarilor în doua tururi de scrutin, în cazul în care va pica în Parlament motiunea de cenzura pe…

- Conducerea interimara a PSD va discuta despre moțiunea de cenzura intr-o ședința BPN programata pentru luni, la ora 09.00, la sediul central al partidului, spun surse din partid. PSD vrea ca o noua majoritate parlamentara sa demita Guvernul Orban, sa impiedice alegerea primarilor in doua tururi și…

- Guvernul isi va angaja raspunderea in Parlament pe alegerea primarilor in doua tururi, a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, premierul Ludovic Orban. ”Am luat decizia de a ne angaja raspunderea pe proiectul de lege pentru alegerea primarilor in doua tururi”, a declarat Ludovic Orban.…

- Fostul premier Dacian Cioloș (PLUS) a declarat vineri, la Digi24, dupa ce s-a intalnit alaturi de liderul USR Dan Barna cu premierul Ludovic Orban, ca USR-PLUS cer ca Guvernul sa-si asume raspunderea in Parlament pentru trecerea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin.Daca-si asuma…