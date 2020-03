Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa PSD. Masurile economice dispuse de Guvernul Orban prin OUG 30/2020 nu sunt aplicabile unor categorii largi de firme afectate. Firmele cu mai puțin de 3 angajați, PFA-urile sau marii contributori care au anunțat ca iși trimit angajații in șomaj tehnic inainte de apariția OUG. Pentru…

- Raed Arafat a explicat ca e foarte posibil ca masurile impuse acum sa fie la fel si de Paste, astfel ca slujbele vor fi tinute online. In plus, Arafat nu vrea sa se pronunte despre momentul in care ar putea fi atins varful cazurilor de coronavirus in Romania deoarece acest lucru depinde de foarte multe…

- Astazi, 21 martie a.c., incepand cu ora 19:00 va avea loc o declaratie de presa la sediul MAI. Declaratia va fi sustinuta de ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela si de secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat.Declaratia de presa va fi transmisa de TVR. Declaratia va fi transmisa si…

- Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals”, a vorbit, la Antena 3, despre evolutia pandemiei de coronavirus in Romania. Varful imbolnavirilor se va inregistra dupa Paste.

- In aceste momente, la sediul Ministerului Afacerilor Interne are loc o declaratie de presa. Declaratia este sustinuta de ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela si de secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat.Declaratia este transmisa pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne:…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut in urma cu putin timp, la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa."Domnul Florin Citu si a depus astazi mandatul de prim ministru desemnat, un gest politic pe care il respect. Este o hotarare care dovedeste maturitate politica, in contextul complicat…

- Principalele declaratii ale presedintelui Klaus Iohannis, despre coronavirus M-am interesat despre starea celor care au fost depistati pozitiv, cei 30 si care sunt declarati bolnavi. Am constatat ca starea lor generala este buna. Mai multi dintre ei au simptome foarte usoare de tip raceala, cativa au…

- Klaus Iohannis le transmite romanilor pe facebook ca nu exista niciun motiv real de panica și cere mass-media sa trateze cu responsabilitate subiectul. „Dragi romani, Este normal sa tratam cu toata seriozitatea situația generata de apariția cazurilor de coronavirus in Europa și de…