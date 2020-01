Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD, Valeriu Steriu, sustine ca mai sunt necesare doar cinci voturi pentru motiunea de cenzura, formatiunea demarand negocieri cu alte grupuri parlamentare si senatori sau deputati neafiliati.

- S-a dat startul bataliei pentru alegeri parlamentare anticipate. Cuplul Klaus Iohannis - Ludovic Orban a reusit sa provoace PSD sa depuna o motiune de cenzura. Social-democratii, impreuna cu UDMR, sunt gata sa le indeplineasca visul, dupa ce Guvernul a decis sa-si angajeze raspunderea in Parlament,…

- Motiunea de cenzura a PSD impotriva guvernului Orban "nu va trece" Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a solicitat convocarea saptamâna viitoare a unei sesiuni extraordinare a parlamentului pentru angajarea raspunderii guvernului pe legea privind revenirea la alegerea…

- Calin Popescu Tariceanu a afirmat, joi, ca ALDE nu poate vota pentru moțiunea de cenzura împotriva Guvernului Orban anunțata de PSD, deoarece partidul pe care îl conduce nu poate susține un demers care sa împiedice revenirea la alegerea primarilor în doua tururi, scrie Mediafax.„Nu,…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, considera ca decizia Guvernului de a-și angaja raspunderea parlamentara pentru alegerea primarilor in doua tururi este o "linie roșie peste care nu se poate trece", precizand ca in cazul in care acest procedeu va fi validat, s-ar creea un precedent foarte…

- Liderul Grupului UDMR din Camera Deputatilor, Korodi Attila, a declarat joi, pentru Agerpres, ca parlamentarii formatiunii sale vor vota motiunea de cenzura pe care PSD doreste sa o depuna, dupa ce Guvernul a anuntat ca isi va asuma raspunderea pentru alegerea primarilor in doua tururi."Daca se contureaza…

- "Daca se contureaza semnaturi suficiente pentru a depune o motiune de cenzura pe procedura asumarii raspunderii, atunci UDMR va sustine procedura motiunii. Da, vom vota motiunea atunci. Este o decizie care era vizibila, in momentul in care am discutat cu liberalii pe conturarea actualului guvern,…

- Liderii PSD se întrunesc, marți, la Parlament, în prima ședința a Comitetului Executiv din acest an, pentru a discuta despre depunerea unei moțiuni de cenzura pentru demiterea Guvernului Orban și despre congresul PSD care urmeaza sa aiba loc în februarie. Potrivit liderului…