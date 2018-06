Stiri pe aceeasi tema

- Dan Nica, liderul europarlamentarilor PSD, sustine ca, pana la pronuntarea deciziei finale, Liviu Dragnea trebuie sa beneficieze de prezumtia de nevinovatie si subliniaza ca nu exista motive intemeiate pentru care acesta sa nu ramana presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, noteaza news.ro.”Nu…

- Acuzatii grave lansate de fostul sef de stat Traian Basescu cu privire la implementarea prezumtiei de nevinovatie in Romania. Basescu a declarat, in cadrul unei emisiuni de la Romania Tv, ca Romania ma are doua luni de zile pentru implementarea prezumtiei de nevinovatie, dupa care tara noastra risca…

- Procedura de Infringement declanșata de Comisia Europeana impotriva a 11 state membre UE, printre care se numara și Romania, este una standard, pentru netranspunerea unei directive eurpene in legislația naționala, potrivit unei declaratii facute, vineri, de un purtator de cuvant al Comisiei Europene.…

- Comisia Europeana a informat reprezentanțele la Uniunea Europeana a 11 state membre, printre care și a Romaniei, ca in aprilie 2018 a expirat termenul pana la care aceste țari ar fi trebuit sa transpuna in legislațiile lor naționale o directiva ...

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat, marti, care sunt prioritatile legislative pentru perioada urmatoare, printre acestea numarandu-se modificarile la Codurile Penale si transpunerea directivei privind nevinovatia.