PSD Dâmbovița: Proiectul nostru de suflet, construirea unui SPITAL PEDIATRIC Toate proiectele sunt importante, insa proiectul de suflet al PSD Dambovița il reprezinta cel al construirii unui spital nou, un SPITAL PEDIATRIC. Este un spital care va fi construit de la zero. Este aproape finalizat studiul de fezabilitate.Proiectul unitații medicale va fi finanțat prin POS-ul de Sanatate. Spitalul nou dedicat exclusiv copiilor va fi construit […] Articolul PSD Dambovița: Proiectul nostru de suflet, construirea unui SPITAL PEDIATRIC a aparut prima data pe Ziarul Dambovita . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

