PSD Dâmbovița: Pensiile vor crește la începutul anului cu rata inflației, așa cum prevede legislația în vigoare Pensiile vor crește la inceputul anului cu rata inflației, așa cum prevede legislația in vigoare, anunțul a fost facut in cadrul conferinței de presa a PSD Dambovița. „In mod cert, pensiile vor crește la inceputul anului cu rata inflației, așa cum prevede legislația in vigoare. In plus, noua lege a pensiilor va mai aduce majorari [...]

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD Dambovița a precizat in cadrul unei conferințe de presa ca pensiile vor fi indexate de la inceputul anului cu rata inflației și ca anumite categorii de pensionari dezavantajați vor beneficia de majorari in cursul anului. "In mod cert, pensiile vor crește la inceputul anului…

- Noua lege a pensiilor va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2024, spune premierul. Cu cat vor crește pensiile Noua lege a pensiilor va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2024. De la aceasta data, toate pensiile se maresc cu 13,8%, conform legii, a declarat sambata premierul Marcel Ciolacu. „De la 1 ianuarie,…

- Noua lege a pensiilor va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2024, data de la care toate pensiile se maresc cu 13,8%, a anunțat sambata, 28 octombrie premierul Marcel Ciolacu, precizand ca actul normativ prevede eliminarea unor inechitati și ca se așteapta ca acesta sa fie trecut prin Parlament pana la…

- Vin vești bune pentru pensionarii romani! Noua lege a pensiilor care se afla pe masa premierului prevede ca pensionarii sa primeasca, in anumite condiții, mai mulți bani.Mai exact, potrivit unor surse, pensia ar putea crește anual pentru cei care... Citește AICI pentru cine s-ar putea majora pensia…

- Da, conform Codului Fiscal, art.491, art.1, impozitele și taxele locale, adica impozitul pe cladiri, terenuri, autoturisme, autorizații etc., vor crește de la 1 ianuarie 2024 cu rata inflației din anul fiscal anterior, in cazul nostru cu rata inflației din 2023. Iata ce spune Codul Fiscal in acest sens:…

- Marcel Ciolacu a declarat ca vrea sa treaca o noua lege a pensiilor prin Parlament, pana la sfarșitul acestui an Sursa articolului: Cand vor crește pensiile? Anunțul premierului Ciolacu pentru pensionarii romani Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Un șef al Uber Europa spune ca aplicația s-ar putea retrage din sute de orașe și prețurile ar putea crește cu 40%, daca UE va adopta directiva Platform Work, care este gandita de Comisie pentru a imbunatați condițiile de munca pentru cei care lucreaza pentru diverse platforme digitale. Directiva ar…