Organizațiile locale ale PSD de la Șotanga, Vulcana Pandele, Doicești, Vulcana Bai și Aninoasa și-au ales conducerea, președintele Corneliu Ștefan alaturi de echipa PSD Dambovița a mers in fiecare localitate. ” PSD Dambovita este singurul partid care, in permanența, a fost Alaturi de Oameni! ECHIPA PSD Dambovița este singura care […] Articolul PSD Dambovița continua alegerile in teritoriu apare prima data in Ziarul Dambovita - Targoviste .