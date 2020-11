Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PLUS Bucuresti, viceprimarul Capitalei Vlad Voiculescu, anunta, miercuri seara, ca PSD contesta, la Dambovita, sloganul de campanie al Aliantei USR PLUS "O Romanie fara hotie", motivand ca "dezavantajeaza toti competitorii electorali". Voiculescu publica si o fotografie cu plangerea depusa…

- Alianța USR PLUS Dambovița continua modalitațile inedite de promovare a … Post-ul VIDEO: Sloganul “O Romanie fara hoție”, deasupra municipiului Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Persoana care apare in imaginile difuzate ieri, 30 septembrie, cautand prin sacii cu voturi din Biroul Electoral al Circumscriptiei Electorale Sector 1 este parte din personalul tehnic, a anuntat Biroul Electoral de Sector (BES)."Persoana care apare in imagini cautand printre saci face parte din personalul…

- Primarul PNL al localitatii Seica Mare, Nicolae Susa, a fost amendat dupa ce a fost surprins in timp ce le arata alegatorilor cum sa-l voteze. Edilul a primit o sancțiune de 1 400 de lei dupa ce in spațiul public ca aparut o filmare cu acesta in timp ce ii ghida pe cetațeni sa-l voteze pentru a caștiga…

- PSD a sesizat Biroul Electoral Județean pentru ca exista competitori politici care continua campania electorala și in zilele cand nu mai permite legea. „Lipsa respectului fața de lege se manifesta și inainte de procesul electoral. Competitorii cu penali pe listele de CL și CJ nu ințeleg ca legea este…

- PNL a incercat sa fenteze legea la Deva unde, in aceasta campanie electorala, a afișat zeci de bannere cu numele candidaților la președinția CJ Hunedoara și la Primaria Municipiului Deva. Bannerele „LIKE DAVID” și „LIKE OANCEA” au impanzit municipiul Deva inca din precampania electorala. Acestea…

- Autointitulatul rege al romilor, Dorin Cioaba, a declarat, pentru AGERPRES, ca va depune joi contestatie la Judecatoria Sibiu, pentru ca doreste sa candideze la functia de primar al municipiului resedinta de judet, insa Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 1 i-a respins candidatura. "Mi-au cautat…