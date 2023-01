PSD Dâmbovița a arătat că este o echipă puternică alături de cetățeni PSD Dambovița a aratat ca este o echipa puternica alaturi de cetațeni, o spune președintele PSD Dambovița, Corneliu Ștefan care a facut un bilanț al activitații politice din anul 2022. ” Ne-am intors catre dambovițeni, iar cetatenii au vazut și au simțit acest lucru pentru ca le-am aratat respectul cuvenit! PSD Dambovița și-a redobandit statutul [...] The post PSD Dambovița a aratat ca este o echipa puternica alaturi de cetațeni first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rețea de canalizare in comunele Manești, Dragomirești și Tatarani, o investiție in valoare de 30.200.000 de euro, a fost semnat in data de 15 decembrie, contractul, lucrarile vor incepe in primavara anului 2023.Chiar președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a vorbit despre acest proiect major. Proiectul…

- Se lucreaza și noaptea la extinderea Secției de Cardiologie, președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan spune ca atat timp cat vremea va permite, se va lucra la foc continuu! ” Noul corp de cladire va avea aproape 450 mp și va fi compus, printre altele, din: Sala unde va funcționa un aparat angiograf;…

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan și prefectul Claudia Gilia au avut o intalnire de lucru cu primarii și instituțiile dambovițene care dau avize in cadrul proiectelor, pe ordinea de zi au fost subiecte legate de evoluția Programului Național „Anghel Saligny”, a Programului Județean de Dezvoltare…

- Corneliu Ștefan a fost reales președinte PSD Dambovița, avand alaturi și o noua echipa de vicepreședinți, votul in unanimitate s-a dat in cadrul Conferinței Județene de Alegeri a PSD Dambovița ce a avut loc la Sala Polivalenta din Targoviște in prezența a 3000 de delegați social- democrați din tot…

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan q spus ca anul 2022 a fost anul demararii de proiecte majore in județul Dambovița, afirmația a fost facuta in cadrul unei conferințe de presa prilejuita de implinirea a doi ani de la preluarea mandatului de președinte al CJ Dambovița. ” Am reușit sa deblocam …

- In ședința CJ Dambovița s-au aprobat indicatorii tehnici și economici pentru modernizarea DJ 712, DJ 720 C și DJ 720 A, anunțul a fost facut de președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan. Cele trei drumuri inseamna 60 de km ce vor fi modernizați iar valoarea intregii investiții se ridica la suma 319.000.000…

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a prezentat cei 10 medici noi, veniți la Spitalul Județean de Urgența Targoviște, dupa cum știm Sanatatea reprezinta o prioritate pe agena administrației județene care de mai bine de doi ani desfașoara o ampla campanie de recrutare a cadrelor medicale pentru…

- Deschiderea anului universitar 2022 – 2023 la Universitatea Valahia din Targoviște, autoritatile au fost alaturi de studenți și cadre didactice, festivitatea de deschidere a avut loc pe esplanada Corpului A in Campusul universitar (Aleea Sinaia, nr 13). Prefectul Claudia Gilia, președintele CJ Dambovița,…