PSD dă startul unor runde de consultări cu societatea civilă pentru a combate pandemia de coronavirus "PSD considera ca restricțiile haotice și impredictibile impuse pana acum de autoritați, fara consultarea celor vizați, nu pot rezolva problemele deosebit de grave provocate de actuala pandemie. In opinia PSD, este nevoie de un plan coerent și predictibil, acceptat de reprezentanții sectoarelor afectate, pentru „O LUNA DE SOLIDARITATE”, cu scopul depașirii actualului val al pandemiei și al revenirii cat mai rapide la normalitate", se arata intr-un comunicat de presa.Programul consultarilor este urmatorul:- Sindicate, ora 10:00- Educație, ora 16:00- Mediul de afaceri, ora 17:00 Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- PSD inițiaza, joi, 28 octombrie, o serie de consultari cu reprezentanții sectoarelor afectate de pandemie, in vederea identificarii soluțiilor pentru depașirea crizei sanitare in care se afla Romania.

