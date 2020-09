Partidul Social Democrat (PSD) cere demiterea Monicai Anisie din funcția de ministru al Educației și Cercetarii pentru felul in care a gestionat redeschiderea școlilor. Vasile Dincu, președintele Consiliului Național al PSD a spus intr-o conferința de presa, ca au fost achiziționate doar 30% din cele 250.000 de tablete promise copiilor. In realiate, conform social-democratului, ar fi nevoie de 900.000 de tablete. „Sunt copii carora le este refuzat accesul la educatie tocmai intr-o tara in care 44% dintre elevi sunt analfabeti functionali”, a afirmat Vasile Dincu. Vasile Dincu a mai adaugat ca…