PSD: Creşterea pensiilor şi a alocaţiilor devin măsuri anti-criză, în lipsa oricărui plan de relansare a guvernării PNL Social-democratii considera ca majorarea pensiilor si a alocatiilor pentru copii ar reprezenta masuri anti-criza, in absenta unui plan de relansare economica.



"Cresterea pensiilor si a alocatiilor pentru copii devin masuri anti-criza in lipsa oricarui plan de relansare a guvernarii PNL ramasa la mentalitatea austeritatii lui Basescu-Boc. In criza COVID-19, guvernele lumii au trimis bani direct populatiei: cec-uri prin posta, alocatii suplimentare pentru copii, venit minim garantat pentru cei mai saraci. Romania lui Orbannis n-a facut mai nimic", se arata intr-un comunicat postat,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

