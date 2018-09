PSD convoacă CEX. Ștefănescu, anunț despre decizia de ultim moment "Cat mai repede o sa facem CEX-ul, probabil ca saptamana asta și evaluarea miniștrilor și a programului de Guvernare propus de doamna Viorica Dancila, evaluarea va fi gata. Deci putem sa convocam repede CEX-ul. Urmeaza ca zilele astea, poate chiar luni, sa decidem exact data. Eu am participat la intalnirea cu colegii noștri din teritoriu, credeți-ma ca nu s-au produs nici funcții suplimentare, niciunul dintre șefii de județe nu a cerut sa fie șef la București. ", a declarat Codrin Ștefanescu. Știre in curs de actualizare Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

