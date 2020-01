Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Alexa a fost numit președinte al organizației PSD Cluj la propunerea Vioricai Dancila. Fostul lider PSD s-a remarcat prin ieșirile publice in care a jiginit mai mulți jurnaliști din Cluj. In luna octombrie acesta a postat un mesaj video pe pagina sa de Facebook in care ii numea pe jurnaliștii…

- Marcel Ciolacu a anuntat, luni, ca in mod categoric va da in judecata Executivul daca va desfiinta Fondul de Dezvoltare si Investitii. Liderul interimar al PSD sustine ca Guvernul Orban functioneaza ilegal si ca au fost numiti ilegal zeci de prefecti. Ciolacu a fost intrebat daca…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, sustine ca sunt putini oamenii valorosi si onesti, care sunt dispusi sa isi inchine intreaga viata binelui public, iar PNL ”face acum orice pentru a-i alunga”, referindu-se la demiterea directorului Bancii Nationale de Gene. ”Pot sa inteleg frustrarea…

- Potrivit unei postari pe Facebook, organizația PSD Cluj, condusa de Liviu Alexa, a pus in acest ”pachețel”, printre altele, un deodorant, o conserva de pește și 100 de lei. ”In aceasta dimineața, prin intermediul unui curier, filiala PSD Cluj a trimis un mic pachețel cu alimente, bani, produse cosmetice…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara la Antena 3 ca in Romania nu-și au rostul alegerile anticipate pentru ca nu este o criza politica și i-a taxat pe liberali ca sunt dispuși sa sacrifice stabilitatea politica a țarii pentru un interes de moment care reiese din sondajele…

- Viorica Dancila a demisionat de la șefia PSD in Politic / on 27/11/2019 at 01:25 / In ședința Comitetului Executiv Național al Partidului Social Democrat, ce s-a incheiat la miezul nopții de marți, Biroul Politic Național al partidului s-a dizolvat ca urmare a demisiilor membrilor acestuia. Tot in…

- Candidatul PNL Klaus Iohannis a obtinut 79,86% (373.376) din voturile valabile exprimate în judetul Cluj. Pe de alta parte, candidatul PSD Viorica Dancila a obtinut 18,56% (69.334 de voturi), iar diferenta pâna la 100% sunt voturi nule. În urma rezultatelor, fostul președinte…

- Teodor Melescanu a facut parte, ultima oara, din ALDE. "Am avut deosebita onoare de a fi ales presedinte interimar al Partidului Forta Nationala. Multumesc celor care au creat acest partid precum si celor care ni s-au alaturat. Suntem un partid de centru. Preocuparea noastra este aceea de…