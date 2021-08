PSD contestă în instanță limitarea numărului de participanți la miting PSD a depus la Curtea de Apel București o cerere in anulare impotriva prevederilor din lege prin care numarul participanților la mitingurile de protest sau orice alte demonstrații in aer liber este restrans la 100, respectiv 500 de persoane. In cererea PSD se menționeaza faptul ca, „daca situația epidemiologica concreta permite relaxarea, organizarea și desfașurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale cu participarea a cel mult 75.000 de spectatori, cu purtarea maștii de protecție, este disproporționata limitarea organizarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

