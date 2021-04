PSD contestă în instanța închiderea magazinelor la ora 18.00 Senatorul PSD, Radu Oprea, a anunțat vineri, ca social-democratii vor ataca în instanța hotarârea care contine masura &"aberanta&" referitoare la închiderea magazinelor la ora 18:00.



"PSD va actiona în contencios-administrativ masura aberanta a Guvernului Cîtu de a închide magazinele la ora 18,00. Ati vazut ca argumente si pozitiile celor din coalitia de dreapta - sunt foarte multi de la PNL care critica aceasta masura. L-am auzit si pe domnul Guran, l-am auzit si pe domnul Busoi, am auzit foarte multi care spun ca este o masura aberanta, a fost… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

