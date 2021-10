PSD - consultări cu reprezentanţii domeniilor afectate de pandemie PSD organizeaza joi o serie de consultari cu reprezentantii sectoarelor economiei afectate de pandemie, în vederea identificarii solutiilor pentru depasirea crizei sanitare în care se afla România, scrie Agerpres. Discutiile vor avea loc în sistem hibrid, cu prezenta atât la sediul central al partidului, cât si online.



''PSD considera ca restrictiile haotice si impredictibile impuse pâna acum de autoritati, fara consultarea celor vizati, nu pot rezolva problemele deosebit de grave provocate de actuala pandemie", au precizat reprezentantii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

