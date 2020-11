CFR Cluj - AS Roma 0-2. Alex Chipciu a apărut cu buza spartă la interviu: „Îmi dau viața pe teren”

AS Roma a învins-o pe CFR Cluj în Gruia, scor 2-0. Mario Camora și Alex Chipciu au oferit declarații la finalul partidei. Ce șanse de calificare mai are CFR Cluj? GSP are calculele! Citește… [citeste mai departe]