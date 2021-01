Stiri pe aceeasi tema

- Social-democrații au lansat un atac dur pe pagina de Facebook, la adresa premierului Florin Cițu, pe care il acuza ca „minte non-stop pe banii țarii, iar contribuabilii și firmele romanești...

- Social-democratii au transmis ca premierul Florin Citu condamna acum companiiile cu capital local la disparitie si minte „non-stop pe banii tarii, iar contribuabilii si firmele romanesti platesc”. „Citu, nu ti-a ajuns ca le-ai taiat romanilor veniturile in plina iarna, acum condamni si companiile…

- Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut o discuție, joi, cu vice-președintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, despre situația bugetara a țarii și prioritațile strategice ale Guvernului pentru relansarea economica, anunța MEDIAFAX. Nazare a avut o prima discuție cu vice-președintele…

- Desemnat pentru a doua oara pentru functia de prim ministru, liberalul Florin Citu s-a facut remarcat drept un profesionist in domeniul finantelor, cu studii in strainatate. Foarte discret in privinta vietii personale, Florin Citu a lucrat in tara si in strainatate, in mediul privat, inainte de a deveni…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu , a anunțat ca pentru aceasta rectificare bugetara au fost alocați bani pentru sanatate, educație și investiții. „Deficitul bugetar crește la 9,1% din PIB. Pentru aceasta rectificare au fost suplimentați bani pentru sanatate, educație și pentru investiții. In…

- In doar 3 zile - 9, 10 si 11 noiembrie - investitorii persoane fizice au subscris titluri de stat Fidelis de aproape 300 de milioane de lei, cel mai ridicat interes fiind pe segmentul denominat in euro, respectiv 189 milioane de lei, arata calculele realizate de ZF din platformele brokerilor.Astfel,…

- ”Nu, nu vom creste taxe, am spus acest lucru din primul moment in care am preluat acest mandat. Solutia liberala pentru a dezvolta economia este o ecnomie cu taxe mici, putine, dar pe care sa le platim toti”, a afirmat, miercuri seara, la Realitatea Plus, Florin Citu. Acesta a explicat ca PNL nu va…

- Datoria publica a Romaniei a crescut cu 7% in acest an, mult sub media statelor comunitare, unde aceasta s-a marit cu 20%, potrivit ministrului Finanțelor, Florin Cițu. "In medie, datoria publica a...