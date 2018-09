PSD, cerere demisie Dragnea. Mang (PSD Bihor): ”Asta i-am solicitat...!”

Presedintele PSD Bihor, Ioan Mang, a declarat, sambata, pentru Agerpres, ca liderii organizatiilor din Transilvania a partidului nu si-au pus problema unei cereri de demisie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, ci i-au solicitat sa convoace sedinta CExN pentru toti cei care au nemultumiri in ideea de a fi discutate in cadru statutar, in partid, nu in afara acestuia.

'Ne-am intalnit astazi pentru a arata ca presedintii din Transilvania ne dorim sa se inchida aceste subiecte si discutii in afara partidului, sa le discutam intr-un cadru statutar. Noi suntem de parere ca nu se pune problema…