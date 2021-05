Stiri pe aceeasi tema

- Social-democrații amintesc ca guvernul PNL a ratat ținta de vaccinare a cinci milioane de romani pana la 1 iunie și subliniaza ca modul in care a gestionat pandemia este un motiv in plus pentru depunerea moțiunii de cenzura.”Inca un motiv pentru a depune motiunea de cenzura. Diminuarea succesiva a tintei…

- PSD solicita schimbarea radicala a strategiei de vaccinare anti-COVID-19, avand in vedere ca Guvernul a ratat toate țintele pe care și le-a propus inițial: „Diminuarea succesiva a țintei de vaccinare este doar o fuga rușinoasa de raspundere”. „Inca un motiv pentru a depune moțiunea de cenzura. Diminuarea…

- PSD solicita schimbarea radicala a strategiei de vaccinare anti-COVID-19 si a transmis ca diminuarea succesiva a tintei de vaccinare este doar o fuga rusinoasa de raspundere. Formatiunea a mai spus ca acesta este inca un motiv pentru a depune motiunea de cenzura.

- PSD transmite luni ca diminuarea succesiva a țintei de vaccinare este inca un motiv pentru moțiunea de cenzura. „Inca un motiv pentru a depune moțiunea de cenzura. Diminuarea succesiva a țintei de vaccinare este doar o fuga rușinoasa de raspundere! PSD solicita schimbarea radicala a strategiei…

- PSD solicita schimbarea radicala a strategiei de vaccinare anti-COVID-19 si a transmis ca diminuarea succesiva a tintei de vaccinare este doar o fuga rusinoasa de raspundere. Formatiunea a mai spus ca acesta este inca un motiv pentru a depune motiunea de cenzura.

- PSD solicita schimbarea radicala a strategiei de vaccinare anti-COVID-19, avand in vedere ca Guvernul a ratat toate țintele pe care și le-a propus inițial: „Diminuarea succesiva a țintei de vaccinare este...

- Norvegia a eliminat vaccinul impotriva COVID-19 produs de AstraZeneca din campania de vaccinare, a anuntat premierul norvegian Erna Solberg, informeaza Agepres, care preia dpa.Erna Solberg a declarat ca decizia a fost luata pe baza sfaturilor unui comitet de experti si ale Institutului Norvegian pentru…

- Guvernul a aprobat astazi un proiect de decizie prin care se instituie sistemul informațional centralizat Registru de evidența a vaccinarii impotriva Covid-19 . Potrivit secretarului de stat al Ministerului Sanatații, Igor Curov, acesta va conține informații despre pacienții vaccinați, vaccinurile administrate,…