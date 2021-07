Stiri pe aceeasi tema

- „Documentele aparute in presa cu privire la punctajele de comunicare pentru campania interna a premierului Citu, realizate de angajatii Cancelariei premierului, constituie probe temeinice care justifica pe deplin o astfel de ancheta, iar in trecut au fost numeroase cazuri similare pentru care s-au constituit…

- Traficul de persoane si exploatarea trebuie combatute in Romania, fiind nevoie de un efort integrat din partea tuturor institutiilor, pentru a ne asigura ca nicio persoana vulnerabila nu mai devine victima, afirma premierul Florin Citu, dupa ce Raportul Departamentului de Stat american privind Traficul…

- Mesajul premierului Florin Citu cu ocazia Zilei Eroilor si a sarbatorii Inaltarii Domnului Ii omagiem astazi pe eroii poporului roman cazuti la datorie in razboaiele purtate de Armata Romaniei ori in misiuni desfasurate in teatrele de operatii. Marcata ca in fiecare an intr-o zi importanta din calendarul…

- Social-democratii considera ca, daca premierul Florin Citu ar fi tinut cont de apelul la un "Pact national pe sanatate" sau daca macar ar fi dat curs solutiilor propuse de PSD in urma cu o luna pentru accelerarea vaccinarii, campania de vaccinare nu ar fi esuat. "PSD considera ca declaratia…

- Jurnalista Mioara Costin, noua responsabila de comunicarea premierului, afirma ca pasul din presa spre Guvern nu a fost unul usor, insa , alaturi de o alta colega venita tot de la Realitatea TV, se va incerca imbunatatirea campaniei de comunicare pentru promovarea vaccinarii. "Pe 22 aprilie,…