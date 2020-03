PSD sustine ca PNL, in loc sa asigure buna guvernare pentru gestionarea eficienta a cazurilor din ce in ce mai numeroase de coronavirus, are un singur proiect, alegerile anticipate, si solicita liberalilor sa dea dovada de "responsabilitate" si sa intreprinda "demersuri reale" pentru investirea unui guvern capabil sa se ocupe de siguranta si sanatatea cetatenilor.



