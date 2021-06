A sosit capra gimnastica la sala Dracula Gym

Asa cum am promis sportivilor pe care ii pregatim la scoala de politie si armata, a sosit miercuri capra de gimnastica la sala Dracula Gym. Reamintim ca facem pregatiri pentru cresterea in forta necesara in executarea traseului pentru examenul la scoala de politie si armata.Ne gasiti pe Bulevardul Mihai Viteazul… [citeste mai departe]