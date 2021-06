Stiri pe aceeasi tema

- PSD cere Guvernului sa faca publice urgent criteriile care au permis ca doar o singura firma particulara - GSP Power - sa fie beneficiara a sute de milioane de euro din fondurile PNRR alocate capitolului energie. "PSD cere imperativ Guvernului sa faca publice urgent criteriile care au permis ca doar…

- Din valorile totale investite prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Guvernul va aloca pentru Energie suma de 1,62 miliarde de euro. O treime ar urma sa fie atribuita direct unei asocieri formate din producatorul de gaze Romgaz si GSP Power, companie controlata de omul de afaceri Gabriel Comanescu,…

- Capitolul Energie din Planul Național de Redresare și Reziliența prevede doua proiecte pilot care sa demonstreze fezabilitatea economica și tehnica a hidrogenului, ambele urmand sa fie derulate cu compania romaneasca privata GSP Power, unul in Constanța, iar celalalt in Mehedinți, județul de baștina…

- Romania poate produce suficient hidrogen, astfel incat sa primeasca finantare europeana de 600 de milioane de euro prin PNRR pentru a dezvolta retelele de gaze, a afirmat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu, intr-un interviu acordat AGERPRES . El a aratat ca oficialii europeni au cerut explicatii…

- Proiectul in valoare de 600 de milioane de euro privind conectarea unor localitați la gaze naturale, din Planul Național de Redresare și Reziliența a fost respins de Comisia Europeana. De asemenea, nu a fost aprobat nici proiectul Guvernului care prevedea alocarea a 2,5 miliarde de euro pentru irigații,…

- Comisia Europeana nu este de acord cu proiectul in valoare de 600 de milioane de euro privind conectarea unor localitați la gaze naturale, din Planul Național de Redresare și Reziliența. Anunțul a fost facut de Ludovic Orban, dupa ședința Biroului Executiv Național, in care liberalii s-au aratat nemulțumiți…

- Aproximativ cinci milioane de pensii urmeaza sa fie recalculate in perioada care urmeaza, conform declarațiilor facute de catre ministrul Raluca Turcan. Recalcularea pensiilor ar urma sa fie finalizata intr-un an și jumatate. „Pana in momentul de fața, avem 220.000 de dosare evaluate de pensii, asta…