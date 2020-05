Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a cerut sambata Guvernului sa precizeze pe ce baza legala se vor limita drepturile si libertatile cetatenilor in perioada starii de alerta si a subliniat ca restrictiile, amenzile, sanctiunile trebuie sa fie conform legii si Constitutiei. …

- Toni Grebla, fost judecator CCR, a explicat ca in forma actuala de reglementare a starii de alerta restricțiile dorite de autoritați dupa 15 mai nu pot fi impuse.Citește și: PROTEST Presa din Timișoara, scrisoare DESCHISA catre Iohannis și Orban și catre Parlament privind JIGNIRLE aduse de…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a declarat marti ca decizia CEDO in ce o priveste pe Laura Codruta Kovesi sanctioneaza o procedura care tine de drepturi si libertati, iar PSD "nu are niciun fel de vina" in acest caz. "Primul comentariu pe care il facem este acela cu care v-am obisnuit,…

- Social-democrații spun ca deviza celor șase luni de guvernare PNL este „Pandemiaapara hoția”, iar raportul prezentat luni seara de premierul Ludovic Orban este„maculatura”.Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, susține ca premierul asfidat Parlamentul pentru ca nu s-a prezentat in fața aleșilor…

- Restrictionarea deplasarilor dintr-o localitate in cealalta si limitarea unor altor drepturi fundamentale pot fi facute doar in baza unei legi adoptate de Parlament dupa iesirea din starea de urgenta si instituirea starii de alerta, spune fostul presedinte al Curtii Constitutionale Augustin Zegrean.…

- Șeful interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, anunța ca libertațile romanilor nu vor putea fi restranse de autoritațile locale, din 15 mai, odata cu intrarea in stare de alerta.Senatorul Robert Cazanciuc a declarat, luni, ca unele masuri pe care le-a anuntat presedintele Klaus Iohannis,…

- Social-democratul considera ca masurile referitoare la incheierea anului scolar si sustinerea examenelor nationale ar trebui anuntate de guvern, care trebuie sa le si aplice, nu de presedintele Romaniei, cum s-a intamplat luni, 27 aprilie. „Noi am atras atentia, inca de zilele trecute, ca este absolut…

- Curtea Constituționala a admis, miercuri, sesizarea de neconstituționalitate formulata de PSD privind angajarea raspunderii de catre Guvern pe proiectul de lege care modifica ordonanța de urgența nr. 114/2018.PSD a sesizat CCR, in luna decembrie a anului, in legatura cu modificarea OUG 114…