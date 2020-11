Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va avea marti o noua sedinta cu membri ai Guvernului si specialisti pentru evaluarea si prezentarea masurilor cu privire la gestionarea epidemiei de COVID-19. Potrivit Administratiei Prezidentiale, sedinta va avea loc la ora 13,00, la Palatul Cotroceni. La reuniune participa…

- Guvernul a decis, in urma ședinței convocate de premier la Palatul Victoria azi-dimineața, ca toate secțiile ATI din toate unitațile medicale din țara vor fi verificate, incepand de luni. Decizia vine dupa incendiul izbucnit la Spitalul Județean Neamț, in urma caruia au murit zece oameni. Potrivit…

- Președintele Klaus Iohannis a prezidat, joi, o videoconferința cu prefecții pe tema gestionarii epidemiei de COVID-19, alaturi de prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, secretar de…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea joi, la Palatul Cotroceni, la ora 13,00, o videoconferinta cu prefectii pe tema gestionarii epidemiei de COVID-19, alaturi de prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, seful Departamentului pentru…

- Președintele Klaus Iohannis va avea la ora 13:00, la Palatul Cotroceni, o videoconferința cu prefecții pe tema gestionarii epidemiei de COVID-19.La videoconferința organizata de Klaus Iohannis vor mai participa premierul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sanatații,…

- La propunerea Comitetelor Județene pentru Situații de Urgența din Cluj, Timiș și Salaj, comandantul acțiunii, secretarul de stat in MAI Raed Arafat a semnat ordinele de carantinare zonala pentru urmatoarele localitați: – Gherla din județul Cluj; – Becicherecu Mic, Dudeștii Noi, Dumbravița, Fibiș, Ghiroda,…

- La ședința de la Palatul Victoria sunt prezenți ministrul Sanatații, Nelu Tataru, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, șeful DSU, Raed Arafat, conform Romania TV. Ședința de urgența a fost convocata de catre premierul Ludovic Orban, iar tema de discuție este evoluția pandemiei de COVID-19.…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca depasirea ratei de infectare de 3 la mia de locuitori in Bucuresti este efectul modului in care Guvernul a gestionat pandemia. Potrivit lui Ciolacu, toate deciziile guvernamentale se iau doar in functie de interesele politice si de cat de bine stau liberalii…