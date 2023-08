Stiri pe aceeasi tema

- PSD susține ca primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, care a devenit oficial „un penal intr-o functie publica”, ar fi trebui sa fie deja exclusa din partid (USR) si sa renunțe la funcția de primar. PSD solicita USR sa aplice rapid principiul „Fara penali in functii publice” in cazul colegei lor de…

- Clotilde Armand este audiata de procurori in dosarul in care Agenția Naționala de Integritate a acuzat-o de conflict de interese și de incompatibilitate pentru ca s-ar fi folosit de funcție pentru a obține venituri pentru sine și sesizase Parchetul in cazul acesteia. Marcel Ciolacu, atac la Clotilde…

- Agentia Nationala de Integritate a stabilit ca primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, s-a aflat in conflict de interese si incompatibilitate, fiind sesizat si Parchetul General in legatura cu savarsirea infractiunii de folosire a functiei pentru favorizarea unor persoane.

- Asociatia Platforma Civica Aresel a organizat, vineri, in fata Primariei Urziceni, o actiune prin care a transmis nemultumirea fata de ceea ce s-a intamplat la spitalul din localitate, unde o tanara a nascut pe trotuar. La protest s-a cerut demisia primarului.

- Fostul primar Cosmin Necula, președinte al partidului Pro Romania Bacau, a cerut azi demisia „de onoare” a edilului in funcție, Lucian Daniel Stanciu Viziteu (USR), pe care l-a acuzat ca i-a sugerat sa candideze in 2024, ca sa fragmenteze votul pentru Primarie și sa-și asigure, astfel, un nou mandat.…

- Dana Budeanu a ramas fara bariera la parcare. Primaria a desființat gardul ilegal prin care influencerița și vecinii sai dintr-un imobil din zona Pieței Romana blocasera o strada, ca nimeni sa nu parcheze acolo. „In aceasta dimineața am redat comunitatii Sectorului 1 o strada din centrul Capitalei care…

- ”Marcel Ciolacu (PSD) și Nicolae Ciuca (PNL) au pus in aplicare un atentat la siguranța și sanatatea cetațenilor Romaniei.”, susține primarul Sectorului 1, Armand Clotilde, care susține ca prin Proiectul de lege privind Codul amenajarii teritoriului , urbanismului și construcțiilor trecut deja de Senatul…

- Organizatia PNL Ploiesti a venit cu solicitarea fața de Andrei Volosevici, primar ales pe listele PNL, dar acum suspendat din partid, dupa ce a edilul a afirmat ca vrea sa candideze din partea PSD in 2024.