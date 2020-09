Stiri pe aceeasi tema

- Acum, cel care este in situatia lui Oprea este ministru Transporturilor din "guvernul Orban", Lucian Bode, al carui sofer a depasit mai multe coloane de masini si a provocat un accident. Lucian Bode a fost ranit usor in accidentul rutier produs duminica intre Valcea si Pitesti, in localitatea…

- Cei de la PSD ii solicita ministrului Transporturilor, Lucian Bode, sa demisioneze de urgența, ca urmare a accidentului rutier pe care l-a provocat. In 2016, in situația aceasta se afla PNL, care solicita demisia ministrului de Interne din Guvernul PSD, Gabriel Oprea, ca urmare a accidentului rutier…

- Autorismul oficial in care se afla ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a fost implicat luni intr-un accident rutier care s-ar fi putut incheia mult mai dramatic, potrivit imaginilor surpinse de un motociclist care se afla pe același traseu. Accidentul s-a petrecut pe drumul național…

- Simona Bucura Oprescu, vicepreședinte PSD Argeș: “Liberalii refuza in continuare sa respecte legea”. “Liberalii refuza in continuare sa respecte legea și anunța cu nonșalanța ca nu au bani pentru majorarea cu 40% a pensiilor. Mai mult, premierul Ludovic Orban arata pisica intrarii in incapacitate de…

- Premierul Ludovic Orban a avut, luni, intalniri de lucru cu reprezentanții Tarom și Blue Air, companii a caror activitate a fost afectata de pandemia cu COVID-19, anunța MEDIAFAX.„Impreuna cu ministrul Transporturilor, Lucian Bode, și cel al Finanțelor, Florin Cițu, au fost analizate soluțiile…

- Deputatul dejean Cornel Itu a declarat ca i-a transmis o scrisoare ministrului Transporturilor, Lucian Bode referitoare la terenul necesar Centrului Muzeal al Locomotivelor Dej. ”Legea privind inființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor Dej, pe care am inițiat-o cu scopul de a oferi Dejului un nou…

- Clipul vine ca reacție la provocarea lansata de senatorul USR Mihai Goțiu ministrului Transporturilor, Lucian Bode, pe care îl acuza ca tergiverseaza scoaterea din circuitul navigabil a lacurilor Tarnița și Beliș. „Domnule ministru Lucian Bode, aveți curajul sa beți un pahar de apa…

- Profitand de faptul ca ministrul Transporturilor, Lucian Bode, se afla in Timisoara, deputatul USR de Timis Catalin Drula i-a facut acestuia un scurt bilant al lucrarilor de infrastructura din judet. Drula afirma ca toate lucrarile sunt in mare intarziere si spera ca ministrul sa se implice mai mult…